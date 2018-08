Com brasileiros em campo, United bate Leicester na estreia do Inglês

O Manchester United estreou com vitória por 2 a 0 contra o Leicester, no Estádio Old Trafford, em partida válida pelo Campeonato Inglês. O time de José Mourinho marcou logo aos dois minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido pelo meia Paul Pogba. Aos 37 do segundo tempo, o lateral Luke Shaw fez o segundo do time. O Leicester descontou com Jamie Vardy, aos 47 minutos da segunda etapa.

O brasileiro Fred, que estava com o Brasil na Copa, fez sua estreia em jogos oficiais pelo Manchester United e teve boa atuação ao lado do também brasileiro Andreas Pereira, que voltou de empréstimo do Valencia e foi escolhido pelo técnico José Mourinho para ser titular.

Econômico na janela de transferências, o Manchester United não teve um reforço de peso nos últimos dias, o que desagradou os torcedores e Mourinho. O United volta a campo no próximo dia 19, contra o Brighton, pelo Campeonato Inglês.