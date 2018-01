Com andador, Pelé é apresentado como embaixador do Cariocão

Maior jogador de todos os tempos, Pelé foi anunciado nesta segunda-feira como “embaixador” do Campeonato Carioca, que começa nesta terça. Utilizando um andador para ajudar a caminhar, Pelé participou da cerimônia organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

Com bom humor, ele brincou sobre o uso do acessório. “Eu conversava com meu assessor, Pepito, e os patrocinadores. Eles disseram: ‘Você vai entrar com andador ou acompanhado?’. E brinquei: ‘Pela primeira vez, Deus me deu uma chuteira nova, por que não vou mostrar?'” – em dezembro, Pelé apareceu em uma cadeira de rodas no sorteio dos grupos da Copa do Mundo.

O ex-jogador também destacou que foi no Rio de Janeiro que ele surgiu para o futebol. “Embora fosse profissional do Santos Futebol Clube, o início da minha carreira, com 15 anos, foi aqui no Vasco. Foi em um combinado Santos e Vasco, e vim para fazer parte da equipe. Nessa época teve uma convocação para a Copa Roca. Fui convocado pela primeira vez, e o Brasil foi campeão.”