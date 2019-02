Colegas e clubes homenageiam Roberto Avallone

Diversos clubes e jornalistas usaram as redes sociais para se despedir de Roberto Avallone, que morreu nesta segunda-feira, 25, vítima de ataque cardíaco, aos 72 anos, em São Paulo. Vários deles repetiram seus bordões, como “no pique”, “pitadinha histórica”, o uso do termo “exclamação” e “interrogação” ao final das frases e contaram histórias sobre o ex-apresentador do Mesa Redonda, da TV Gazeta.

O jornalista Milton Neves foi o primeiro a dar a notícia da morte e postou uma foto com o colega. “Mais um dia triste para o jornalismo brasileiro”, escreveu Milton, que recentemente perdeu outro amigo, Ricardo Boechat. O Palmeiras, clube de coração de Avallone, e os rivais Corinthians, São Paulo e Santos também enviaram notas de pesar.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento de Roberto Avallone e deseja toda força aos amigos e familiares do jornalista palmeirense. — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 25, 2019

Mais um dia muito triste para o jornalismo brasileiro. Morreu Roberto Avallone: https://t.co/F6auIZhMUt pic.twitter.com/YhT7pvdWrS — Milton Neves (@Miltonneves) February 25, 2019

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jornalista Roberto Avallone, profissional que atuou por mais de 50 anos no jornalismo esportivo. Neste momento de dor e luto, o Corinthians deseja muita força aos familiares, amigos e colegas de redação. — Corinthians (@Corinthians) February 25, 2019

O São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento de Roberto Avallone. O clube se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e admiradores do jornalista. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2019

O Roberto Avallone foi o jornalista mais imitado pela minha geração. Todo mundo via, falava, concordava e discordava.Seu conhecimento, folclore e capacidade de comunicação eram únicos. Disse isso a ele na @cbn e na @SporTV, foi gentil, rimos. Sempre lembrado, descanse em paz🙏 — Dan Stulbach (@danstulbach) February 25, 2019

O Santos Futebol Clube lamenta o falecimento de Roberto Avallone. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jornalista. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 25, 2019

Para entender jargões de Avallone, é preciso entender o jornalismo brasileiro. O Jornal da Tarde (dirigido por Mino Carta) usava e abusava da pontuação em títulos. Isso virou uma escola. Quando Avallone sai do impresso para a TV ele leva a ideia. E fica ótimo, ponto de exclamação — Sérgio Xavier Filho (@sxavierfilho) February 25, 2019

Avallone entrou na equipe fixa do Redação Sportv pela mão de @andrizek. Colocar ele na bancada era resgatar a farra adolescente das mesas redondas do século passado. Avallone tinha uma gratidão imensa por esse resgate, me disse isso várias vezes (gostava de repetir histórias) — Sérgio Xavier Filho (@sxavierfilho) February 25, 2019

Na minha adolescência/início da vida adulta/inicio da vida profissional não me lembro de qualquer compromisso domingo à noite que não fosse assistir à Mesa Redonda do Avalone. — Eduardo Tironi (@etironi) February 25, 2019

Formou parte do nosso 'caráter'; e despertou também a paixão da nossa geração pelo jornalismo esportivo https://t.co/49mkiGKvYd — Arnaldo Ribeiro (@ArnaldoESPN) February 25, 2019

“Exclamação”! Descanse em paz, Avallone! Meus sentimentos à família. Guardo com carinho a lembrança do meu começo no esporte da Band ao lado dele! — Paloma Tocci (@PalomaTocci) February 25, 2019

Como disse o amigo @andrizek, muitas exclamações e reticências nessa hora. Fica a lembrança de mesas divertidíssimas, como essa c/ o grande Tonico Pereira. Descanse em paz, meu caro. pic.twitter.com/gCCwEzF7GE — xico sá (@xicosa) February 25, 2019

Roberto Avallone foi um grande. Enorme. Ninguém da minha idade deixava de assistir o Mesa Redonda aos domingos. E principalmente por ele. No impresso era pauteiro de primeiríssima. Passagem marcante por aqui. Deixará saudades , e respeito. — André Plihal (@plihalespn) February 25, 2019

Acabo de saber da morte do jornalista Roberto Avalone. Que triste! Ele me chamava de solerte repórter nos meus tempos de foca. Também tivemos alguns desentendimentos que foram superados com o passar dos anos. Foi um grande jornalista e um enorme personagem. — Fernando Galvão (@fernandogalvaof) February 25, 2019

Roberto Francisco Avallone foi imenso, ponto de exclamação. Era repórter sensação do Jornal da Tarde nos anos 80, sempre presente nas grandes coberturas. Teve carreira brilhante no jornal. Na TV, vírgula, virou celebridade esportiva. — Tiago Maranhão (@TMaranhao) February 25, 2019

Quando cheguei a São Paulo tive a real dimensão do impacto do Avallone na mídia esportiva. Suas frases de efeito, seu jeito de falar, tudo entrava nas discussões de futebol do dia a dia. Que descanse em paz. Força aos familiares e amigos. https://t.co/miuQvdjuuA — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 25, 2019

Roberto Avallone é mais um que nos deixa esse ano. Quando não existia tv a cabo nem internet, eu só via os gols e os comentários dos jogos no Mesa Redonda, da Gazeta. Fazia vídeos com a molecada da rua parodiando o programa. Eu era o Avallone. 😢 pic.twitter.com/tlRWbeeQmY — Bolívia Zica (@boliviazica) February 25, 2019

Lamento muito a morte do querido e competente jornalista Roberto Avallone. Amigo de sempre. #luto — Flavio Prado (@flaviopradojpgz) February 25, 2019

Mais uma enorme perda, Roberto Avallone. Um dos gigantes do jornalismo esportivo. Trabalhamos juntos por pouco tempo no início de 2002, na rádio Bandeirantes, no Esporte Notícia. Sempre muito gentil comigo e obcecado por emitir opiniões contundentes. Que descanse em paz. — Ricardo Capriotti (@ricapriotti) February 25, 2019