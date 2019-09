A turbulência no Palmeiras, que já era grande com a eliminação na Copa Libertadores, aumentou ainda mais depois da derrota por 3 a 0 para Flamengo, no Maracanã, no último domingo, 1º. Durante um momento de folga, o volante Bruno Henrique foi cobrado por um torcedor nesta segunda-feira, 2, e foi defendido por sua esposa, Bhel Dietrich, como mostra vídeo que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Bruno Henrique aparece de capuz e segura a coleira de seu cachorro. Na rua, insatisfeita por ouvir o marido ser chamado de “pipoqueiro”, a mulher rebate “A gente tem vida também! Quer ficar xingando, vai no estádio!”, disse a esposa do meio-campista.

Momento do Palmeiras não está fácil. Bruno Henrique sendo cobrado no meio da rua e a sua esposa teve que intervir na conversa. pic.twitter.com/9zBS3QwRzs — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) September 2, 2019

O meio-campista toma a palavra. “A gente sabe que estamos passando um momento ruim. Você acha que estou feliz?”, perguntou o jogador. A filmagem termina no momento em que a mulher percebe que estava sendo gravada.

Por questões de segurança, o Palmeiras anunciou que trabalhará com portões fechados durante a semana e que decidiu não divulgar a programação de treinamentos. Às 21 horas (de Brasília) do próximo sábado, 14, no Estádio Serra Dourada, o time defendido por Bruno Henrique enfrenta o Goiás, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.