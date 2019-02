Clubes poderão transmitir jogos da Copa Sul-Americana pelas redes sociais

A DAZN, empresa responsável pelo primeiro serviço de streaming de esporte e com os direitos da Copa Sul-Americana em 2019, anunciou uma parceria com todos os clubes brasileiros que disputarão o torneio. O acordo prevê a transmissão simultânea dos jogos pelos canais do DAZN no Facebook e no YouTube. Além disso, os clubes poderão transmitir seus respectivos jogos em seus perfis no Facebook.

Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense e Santos terão a oportunidade de compartilhar as partidas ao vivo, gratuitamente, até o lançamento da plataforma, agendado para março. Atualmente, a DAZN transmite, pelas redes sociais a Ligue 1 (Campeonato Francês), Serie A (Campeonato Italiano) e Copa da Itália.

A rede transmitirá todos os jogos dos clubes brasileiros nesta primeira fase. Confira abaixo a programação do DAZN para a Copa Sul-Americana:

Terça-feira, 5 de fevereiro

21h30 – Unión La Calera (Chile) X Chapecoense

Quarta-feira, 6 de fevereiro

21h30 – Botafogo X Defensa y Justicia (Argentina)

Quinta-feira, 7 de fevereiro

19h15 – Bahia X Liverpool (Uruguai)

Terça-feira, 12 de fevereiro

19h15 – River Plate (Uruguai) X Santos

Quarta-feira, 13 de fevereiro

21h30 – Fluminense X Deportivo Antofagasta (Chile)

Quinta-feira, 14 de fevereiro

21h30 – Corinthians X Racing (Argentina)

Terça-feira, 19 de fevereiro

21h30 – Chapecoense X Unión La Calera (Chile)

Quarta-feira, 20 de fevereiro

21h30 – Defensa y Justicia (Argentina) X Botafogo

Quinta-feira, 21 de fevereiro

19h15 – Liverpool (Uruguai) X Bahia

Terça-feira, 26 de fevereiro

19h15 – Santos X River Plate (Uruguai)

Terça-feira, 26 de fevereiro

21h30 – Deportivo Antofagasta (Chile) X Fluminense

Quarta-feira, 27 de fevereiro

21h30 – Racing (Argentina) X Corinthians