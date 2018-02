Clubes ingleses promovem app contra homofobia nos estádios

A Kick It Out, organização que combate o racismo e o preconceito contra grupos LGBT no futebol, lançou nesta quarta-feira, com apoio dos atletas e clubes do Campeonato Inglês, um aplicativo de denúncia contra a homofobia e transfobia nos estádios. O vídeo da campanha, que tem a participação de atletas como Eden Hazard, do Chelsea, Juan Mata, do Manchester United, e o goleiro brasileiro Gomes, do Watford, clama pelo fim da discriminação.

“Você talvez pense que gritos contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros são apenas brincadeira. Não é”, diz o texto narrado pelos atletas. “Na próxima vez que ouvir (ofensas), avise alguém. Avise os seguranças, o seu clube ou denuncie por meio do Kick It Out App, mas não ignore”, pedem os atletas.

Por meio do aplicativo, os torcedores poderão denunciar outros fãs que praticarem atos de homofobia ou qualquer tipo de preconceito nos estádios.

“A Kick It Out tem feito uma campanha para a inclusão LGBT no futebol há muito tempo e é maravilhoso que possamos reunir os 20 clubes da Premier League pela primeira vez em nosso história para tomar uma posição contra a discriminação, afirmou Roisin Wood, CEO da organização.

“Trata-se da força coletiva para eliminar o comportamento que não tem lugar no jogo. Queremos enviar uma mensagem positiva para os fãs de todo o mundo e deixar claro que os torcedores LGBT são parte do alicerce do futebol – assim como qualquer outro fã”, completou.