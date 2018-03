Clubes fazem homenagens pelo Dia Internacional da Mulher

Hoje é o dia daquela que com força, sabedoria e garra, transforma o nosso dia-a-dia em algo encantador. Toda mulher tem um encanto diferente, mas as Alvinegras tem algo especial. O Ceará SC deseja a todas as torcedoras do maior time do estado, um feliz dia da mulher. #DiaDaMulher pic.twitter.com/dtHF5BueoG

— Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 8, 2018