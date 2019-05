Clubes e companheiros enviam mensagens de apoio a Casillas após infarto

O goleiro Iker Casillas, do Porto, recebeu várias mensagens de apoio de companheiros e clubes, depois de sofrer um infarto na manhã desta quarta-feira, 30, na cidade de Porto, em Portugal. Ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, o jogador de 37 anos recebeu o apoio das equipes, assim como o de jogadores como Sergio Ramos e Gerard Piqué e até de seu velho rival, o Barcelona.

“Nos O Real Madrid transmite todo o apoio a seu querido capitão Iker Casillas. Ele nos ensinou, durante toda a sua carreira, a superar os mais incríveis desafios para engrandecer nosso clube. Ensinou-nos que se render não cabe em nossa filosofia de vida e nos mostrou inúmeras vezes que ser forte é o caminho para vencer. Desejamos ver nosso capitão recuperado quanto antes”, disse o Real Madrid, em nota.

O zagueiro Piqué, do Barcelona, mandou apoio a Casillas, seu ex-companheiro na seleção espanhola, em suas redes sociais. “Muita força, Iker. Que você se recupere rapidamente”. Até o tenista espanhol Rafael Nadal, torcedor do Real Madrid, desejou força ao goleiro. “Um abraço enorme a Casillas neste momento. Força, Iker”, disse.

Casillas se sentiu mal durante o treinamento do clube português e foi levado às pressas a um hospital próximo. Ele foi internado e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Segundo o Porto, o goleiro se encontra estável e não corre risco de vida.

“Iker Casillas sofreu um infarto agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinamento. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”, comunicou o Porto.

Mucha fuerza @IkerCasillas 🙏🏻🙏🏻 Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 1, 2019

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019