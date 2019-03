Clubes celebram o Dia Internacional da Mulher nas redes sociais

Clubes de futebol do Brasil e do mundo divulgaram campanhas relacionadas ao Dia Internacional da Mulher em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 8. Na capital paulista, Corinthians, Palmeiras e São Paulo tomaram uma iniciativa conjunta, com a divulgação de um vídeo em apoio a mulheres que sofreram violência doméstica.

Cada clube levou um representante – Basílio, ex-atleta do Corinthians, o youtuber palmeirense Fred, do Canal Desimpedidos, e Luciano Chuquer, repórter da SPFCtv – ao Pacaembu, para ouvir o relato de Juliana (nome fictício), que por 18 anos sofreu com os abusos físicos, sexuais e psicológicos do pai de seus filhos.

O vídeo foi feito em parceria com o projeto Tem Saída, criado pela prefeitura de São Paulo, junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB-SP e ONU Mulheres. A ação tem como objetivo oferecer autonomia financeira por meio da geração de emprego às mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas não dependam financeiramente do agressor.

O Botafogo destacou os casos de feminicídio no país, com a hashtag “Não se cale”, enquanto outras equipes focaram no preconceito que as mulheres enfrentam no meio do futebol. “Um jogo de futebol feminino é um jogo de futebol…”, inicia o vídeo do Barça. Confira, abaixo, alguns dos vídeos:

O estádio é o lugar delas, assim como qualquer outro onde as mulheres decidirem estar. E, acima de tudo, elas merecem respeito! Neste #DiaDaMulher, convidamos sócias coloradas para falarem frases que são escutadas no dia a dia de uma mulher que gosta de futebol. pic.twitter.com/Ez0Wzx8fzu — S. C. Internacional (@SCInternacional) March 8, 2019

O Paraná Clube entende que lugar de mulher é onde ela quiser, falando e fazendo o que ela quiser, e, neste 08 de março, deseja a todas um Feliz Dia da Mulher. ❤💙#MeRespeita #DiaDaMulher #MulheresParanistas pic.twitter.com/ucpDlvZF9x — Paraná Clube (@ParanaClube) March 8, 2019

Hoje é o Dia Internacional da Mulher e claro, não poderíamos deixar de parabenizar as nossas Cabulosas que seguem trabalhando firme para a estreia no Brasileiro A-2 que acontece em São Paulo, contra o Taubaté. Veja algumas imagens do treino 👇

📷: @aleixo_gg / Cruzeiro pic.twitter.com/8Oo9w6GaYk — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 8, 2019

🙋🏽‍♀️ O #DiaDaMulher também é dia da apresentação da categoria de base do time feminino do Esquadrão 😍 #Bahia88 pic.twitter.com/RDJVNplFd9 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 8, 2019

Toda mulher pode ser quem quiser, o que quiser e quando quiser. Neste #DiaInternacionalDaMulher, o Flamengo parabeniza cada atleta, torcedora e funcionária, pois elas fazem o Mais Querido do Mundo cada vez mais forte. pic.twitter.com/FUts7y27CE — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2019

8 de março, #DiaInternacionalDamulher. Dia de apresentar #MulheresGuerreiras que, cada uma do seu jeito, lutam por mais representatividade e igualdade. Quem sai ganhando? Toda a sociedade. E o #TimeDeTodos apoia essa causa. Locução: @anaclaraac pic.twitter.com/InmuGo2UwU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 8, 2019

Temos em nossa história, no passado e presente, grandes mulheres. Para representar todas elas, ninguém melhor que nossa eterna Dulce, pioneira nas arquibancadas e única no amor ao #VascoDaGama. No #DiadaMulher, parabéns é pouco. Para todas as vascaínas, o nosso MUITO OBRIGADO! pic.twitter.com/AnUGEnNpNt — #AquiÉVasco (@VascodaGama) March 8, 2019

De Telma Monteiro a Diana Durães, do futebol às modalidades. Celebramos o Dia da Mulher! #InternationalWomensDay pic.twitter.com/MoKlC7r05J — SL Benfica (@SLBenfica) March 8, 2019