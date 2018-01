Clube turco anuncia acerto com Robinho

O atacante Robinho viajará a Turquia para assinar com o Sivasspor, anunciou o clube turco na manhã desta segunda-feira, em suas redes sociais. “Ele estará em Sivas amanhã. Após as negociações finais, ele assinará um contrato formal”, escreveu a equipe, oitava colocada do Campeonato Turco.

Robinho, de 33 anos, deixou o Atlético-MG ao final de 2017 e vinha negociando com alguns clubes, incluindo o Santos e o São Paulo. Sua alta pretensão salarial e também os problemas com a Justiça italiana, no entanto, afugentaram os clubes interessados. O atacante, então, deve ter mais uma experiência no exterior: antes, passou por Real Madrid, Manchester City, Milan e Guanghzou Evergrande.