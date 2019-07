Clube japonês vence Chelsea com gol de Leandro Damião

Ídolo do Chelsea como jogador, o agora técnico Frank Lampard conheceu nesta sexta-feira, 19, a sua primeira derrota no comando do time de Londres. No primeiro amistoso desta pré-temporada no Japão, o clube perdeu para o Kawasaki Frontale, atual campeão japonês, por 1 a 0, em Yokohama. O gol da vitória foi do centroavante brasileiro Leandro Damião, em uma cabeçada, aos 43 minutos do segundo tempo.

A primeira derrota do novo treinador do Chelsea aconteceu na estreia da equipe inglesa contra um adversário japonês e no mesmo estádio onde o clube londrino, com Lampard como camisa 8, perdeu para o Corinthians a final do Mundial de Clubes de 2012.

A partida desta madrugada também marcou a estreia do meia americano Christian Pulicic, que entrou no segundo tempo. O jogador de 20 anos foi comprado junto ao Borussia Dortmund por 64 milhões de euros (cerca de 268 milhões de reais na cotação atual).

Em campo, o Chelsea enfrentou um time fechado e criou poucas oportunidades de perigo. No primeiro tempo, o Kawasaki Frontale, que atualmente é o terceiro colocado do Campeonato Japonês, limitou o clube inglês a chutes de fora da área do espanhol Pedro e do brasileiro Kenedy.

No segundo tempo, o lance de maior perigo do Chelsea foi aos 30 minutos, quando Olivier Giroud exigiu boa defesa do goleiro em cobrança de falta. Aos 43, porém, Leandro Damião marcou de cabeça o único gol da partida.

Após a derrota para o Kawasaki Frontale, o Chelsea segue no Japão. O próximo rival será o Barcelona, na terça-feira 23, na cidade de Saitama. Depois, já de volta à Europa, a pré-temporada será completada com os duelos contra Reading (na Inglaterra), Red Bull Salzburg (na Áustria) e Borussia Mönchengladbach (na Alemanha).

Na semana passada, ainda na Europa, o Chelsea empatou por 1 a 1 contra o Bohemian, da Irlanda, e goleou o St. Patrick’s Athletic, outro clube irlandês, por 4 a 0, na estreia de Lampard.