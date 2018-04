Clube inglês é investigado por distribuir hambúrguer como prêmio

O Accrington, atual líder da quarta divisão do Campeonato Inglês, está sendo investigado por premiar os jogadores após vitórias com hambúrgueres de uma rede de ‘fast-food’, de acordo com informações publicadas nesta terça-feira pela BBC. Segundo o regulamento imposto pela liga que organiza a competição, todos os valores pagos aos atletas, inclusive bônus por resultados (conhecido no Brasil como “bicho”), devem estar incluídos no contrato. Por não cumprir isso, foi aberto um procedimento contra o proprietário do clube, Andy Holt.

O dirigente recebeu uma carta da entidade promotora da quarta divisão (EFL), explicando o caso, e se defendeu no Twitter, garantindo que cada jogador recebe 200 libras (cerca de 929 reais), em caso de vitória, para que se alimentem. Em caso de derrota, os próprios atletas bancam o que forem comer. “É a maneira que trabalhamos. É meu dinheiro, não dinheiro do clube”, afirmou Holt.

No Twitter, o dono do Accrington ainda disse não entender o motivo da investigação, acrescentando que a “tinta gasta com a carta que o enviaram, sairá mais cara que o lucro de tudo isso”. O dirigente ainda garantiu se reservar ao direito de comprar hambúrguer a quem quiser, com o próprio dinheiro.

Then I receive a letter from @EFL demanding an explanation because the @McDonaldsUK is not specified in the players contracts.

You have to wonder what these folk would do with their life if it wasn’t for my errors of judgement. — Andyh (@AndyhHolt) April 1, 2018

O clube lidera a quarta divisão com 80 pontos, três de frente para o segundo colocado, Luton Town, e 11 a mais do quarto colocado, o Exeter City, primeiro fora da zona de acesso direto.