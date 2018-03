Clube inglês abre estádio para receber moradores de rua

O Sunderland, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês, abrirá as portas do próprio estádio neste fim de semana para oferecer comida, bebidas quentes e um refúgio a moradores de rua afetados pelas tempestades de neve e pelo intenso frio que atinge o Reino Unido neste inverno.

O clube anunciou nesta sexta-feira que a partir desta sexta-feira uma sala do Stadium of Light se encontrará aberta para pessoas sem-teto que a necessitem. O local permanecerá aberto até as 9h da manhã de segunda-feira, em função das mudanças climáticas. Animais de estimação também poderão se refugiar neste espaço.

A tempestade de neve que afeta o Reino Unido provocou o cancelamento de voos e diversos problemas de transporte. Em grande parte do território britânico, os serviços meteorológicos declararam alertas de neve, gelo e vento e pediu à população – especialmente na Escócia, no País de Gales e no sudoeste inglês – que evite sair com os veículos.

A equipe treinada pelo galês Chris Coleman, que ocupa atualmente a última posição da da segunda divisão, enfrentará o Millwall fora de casa no sábado.