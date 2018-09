O Lyon anunciou nesta quinta-feira que irá banir, para sempre, dos jogos do clube um torcedor que reproduziu um gesto nazista na última quarta, após a vitória dos franceses sobre o Manchester City por 2 a 1, na Inglaterra, pelo Grupo F da Liga dos Campeões.

“O Lyon viu o vídeo que está circulando nas redes sociais. O torcedor em questão ainda não foi identificado pelas autoridades do clube, mas assim que for, será excluído para sempre de frequentar o Estádio Groupama (casa do Lyon) e viajar para assistir jogos do clube fora de casa”, anunciou.

Signe nazi dans les tribunes de Lyon.. fidèle à eux même 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/klZxK3Jvlt — Colonel Rillette (@Fant0mass1) September 19, 2018

A polícia de Manchester declarou que está comprometida em lutar contra a discrimação em jogos de futebol e que está ‘trabalhando junto com a polícia francesa para identificar o torcedor e aplicar as sanções pelo crime de ódio’.