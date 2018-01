Clube de Hong Kong contrata uruguaio Forlán

Diego Forlán enfrentará um novo desafio no futebol aos 38 anos. O atacante uruguaio foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Kitchee SC, atual campeão da liga de Hong Kong. O clube informou em suas redes sociais que Forlán chegará à Ásia no dia 10 e sua apresentação será no dia seguinte.

Eleito o melhor jogador da Copa de 2010, Forlán não atua profissionalmente desde 2016, quando defendeu o Mumbai City, da Índia. Filho de Pablo Forlán, ídolo do São Paulo, o atacante iniciou a carreira no Independiente, da Argentina, e passou por Manchester United, Villarreal, Atlético de Madri, Inter de Milão, entre outros. No Brasil, jogou pelo Inter de 2012 a 2014.

O Kitchee SC jogará pela primeira a Liga dos Campeões da Ásia, torneio que dá vaga para o Mundial de Clubes, que começa em fevereiro.