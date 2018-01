Clube chinês pede retorno de Hernanes e São Paulo tenta segurá-lo

Principal jogador do São Paulo na última temporada, Hernanes corre o risco de não ficar no clube em 2018. O Hebei Fortune, da China, acionou uma cláusula no contrato de empréstimo que iria até junho e pediu o retorno imediato do meio-campista. O jogador terá de se reapresentar nos próximos dias, informação confirmada pelo empresário de Hernanes, Joseph Lee. O São Paulo tenta ficar com o jogador, mas o Hebei Fortune não quer negociá-lo neste momento.

O meia foi comprado pelos chineses da Juventus, da Itália, em fevereiro do ano passado por cerca de 10 milhões de euros (33 milhões de reais). O empréstimo ao São Paulo aconteceu após mudanças nas regras de estrangeiros no Campeonato Chinês, que diminuiu de cinco para três o número de jogadores de fora da China que poderiam entrar em campo por um mesmo time.

No ano passado, o São Paulo só conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro por causa de sua atuação determinante, evitando o rebaixamento para a Série B. Nesta nova passagem pelo clube, Hernanes marcou nove gols em 19 jogos.