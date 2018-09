Clube alemão demite jogadores que fizeram gesto nazista

O SC 1920 Myhl II, uma equipe que disputa ligas regionais na Alemanha, demitiu sete atletas e um de seus patrocinadores dias depois da divulgação de uma foto em que os mesmos aparecem fazendo um gesto nazista. O caso também será investigado pelas autoridades locais, já que qualquer incitação ao regime liderado por Adolf Hitler é considerado crime no país.

Segundo informações da imprensa alemã, o gesto ocorreu a pedido do principal patrocinador do clube, o dono de uma loja de kebab, que também aparece na foto e considerou tudo uma “brincadeira”. Alguns integrantes, incluindo um atleta negro, se negaram a estender o braço direito, a típica saudação do nazismo, e foram mantidos no time.

“Quando descobrimos o que tinha acontecido, imediatamente convocamos uma reunião. De acordo com as regras do nosso clube, só podíamos demitir os jogadores”, afirmou Marc Winkens, presidente do SC 1920 Myhl, à Fox.