Clube alemão constrói parede para técnico adversário fumar

O técnico Maurizio Sarri, do Napoli, fez um pedido extravagante, que foi aceito pelo RB Leizpig, rival do clube italiano nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O italiano pediu a construção de uma parede no vestiário de visitante para que pudesse fumar com tranquilidade.

O vício do treinador o faz fumar diversos cigarros antes e durante partidas e em treinamentos do Napoli. De acordo com o jornal alemão Bild, o RB Leipzig instalou uma parede de gesso com três metro de largura e três metros de altura com uma porta, fechando o espaço em que ficam as mesas de massagem. Os detectores de fumaça foram desligados no local.

O confronto vale uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Na partida de ida, na Itália, o RB Leipzig venceu por 3 a 1.