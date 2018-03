Clima de Copa: seleção brasileira chega a Moscou para amistoso

A maior parte dos atletas convocados por Tite para a seleção brasileira, para os amistosos contra Rússia e Alemanha, chegaram a Moscou entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira. Catorze atletas chegaram a tempo de participar do primeiro treinamento, que começou às 9h30 (de Brasília), no Centro de Treinamento do Spartak Moscou. Na próxima sexta-feira, às 13h , a seleção enfrenta a Rússia no Estádio Luzhniki, palco da abertura e da final da Copa do Mundo.

Os atletas que jogam no exterior foram os primeiros a chegar. Anderson Talisca, Miranda, Alisson, Willian e Roberto Firmino chegaram nesta segunda e se juntaram ao trio do Manchester City formado por Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus. Os primeiros a chegar haviam sido Neto, Rodrigo Caio, Alex Sandro, Douglas Costa, Renato Augusto e Willian José.

Depois de enfrentar os anfitriões do Mundial, a seleção viaja para Berlim, onde enfrentam a seleção da Alemanha no próximo dia 27, no Estádio Olímpico, às 16h45 (de Brasília). O amistoso será o primeiro encontro entre as equipes desde o 7 a 1 na semifinal da Copa de 2014.