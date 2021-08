Claudinho é anunciado pelo Zenit logo após conquista do ouro olímpico

O Zenit, da Rússia, anunciou a contratação de Claudinho na tarde deste sábado, 7, pouco tempo depois da conquista do ouro olímpico pelo meia na seleção brasileira. O jogador vai se juntar aos brasileiros Douglas Santos, Wendel e Malcom no time russo.

“Esperamos que o Claudinho, que acabou de ganhar o ouro ao lado de Malcom, fortaleça a linha central e o poder de ataque do Zenit após a saída de Sebastian Driussi [que se transferiu para a MLS]”, disse Alexander Medvedev, diretor de futebol do clube russo.

Formado na base do Santos e com passagens por clubes como Corinthians, Ponte Preta, Oeste e Santo André, Claudinho ganhou destaque atuando pelo Red Bull Bragantino. No clube de Bragança, o jogador disputou 126 partidas, marcou 32 gols e deu 25 assistências, e conquistou diversos prêmios individuais. Em Tóquio, o meia atuou nas seis partidas como titular do Brasil e foi importante na conquista do primeiro lugar.

