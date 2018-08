Claudinei Oliveira entrega o cargo e deixa comando do Sport

O técnico Claudinei Oliveira deixou o comando do Sport, que não vence há oito rodadas no Campeonato Brasileiro. Pressionado pelos maus resultados, ele próprio tomou a iniciativa de entregar o cargo logo após a derrota para o São Paulo por 3 a 1, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 18ª rodada.

Contratado em maio para substituir Nelsinho Baptista, que entregou o cargo por discordar de posições da direção do clube, Oliveira teve um bom início, mas depois engatou uma sequência de resultados ruins. Com 20 pontos, o clube passa a vislumbrar a zona de rebaixamento. “Infelizmente as coisas não estão acontecendo. Não é por falta de empenho, nem de trabalho e dedicação. Mas, quando as coisas não acontecem, não posso pensar em mim. Tenho que pensar no clube também”, justificou o treinador, reforçando que também já tinha tomado esta decisão junto com a família.

Claudinei Oliveira comandou o time em 16 jogos com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. Junto com ele, também deixa o clube o auxiliar-técnico Luciano Gusso. A expectativa é que a diretoria anuncie um substituto até esta terça.