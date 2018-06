Claudia Leitte recuperou um meme da última Copa do Mundo, a de 2014, para mostrar sua animação para o mundial deste ano, que acontece na Rússia. “Só vem, hexa! A Galinha Pintadinha está aqui ansiosa! #TBT de hoje não podia ser outro! Dia inesquecível! #WeAreOne Pitbull Jennifer Lopez, love you!”, escreveu a cantora.

Claudia foi comparada à personagem infantil quando se apresentou na cerimônia de abertura da Copa de 2014. A loira, que subiu ao palco ao lado de Pitbull e de Jennifer Lopez para cantar a música oficial do mundial, We Are One, escolheu para a ocasião um body azul num tom similar à penugem da Galinha Pintadinha. Nas redes sociais, o público não perdoou e a comparação foi um dos maiores memes da Copa no Brasil.