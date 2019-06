Classificação às quartas da Copa América renderá R$ 7,7 milhões à CBF

Uma possível classificação do Brasil às quartas de final da Copa América, sábado, diante do Peru, na Arena Corinthians, renderá à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 2 milhões de dólares (cerca de 7,7 milhões de reais). Esse é o valor que a Conmebol pagará a cada seleção que avançar à fase mata-mata do torneio. Caso a seleção brasileira seja campeã, serão pagos 7,5 milhões aos cofres da confederação (28,9 milhões de reais).

Independentemente do desempenho da seleção no torneio, a CBF tem garantidos 4 milhões de dólares (15,4 milhões de reais), divididos em três faixas: 2 milhões de dólares (7,7 milhões de reais) por participação, 1 milhão de dólares (3,8 milhões de reais) para preparação e 1 milhão (3,8 milhões de reais) por logística. Esses valores totais são pagos apenas para seleções da América do Sul. Japão e Catar, que disputam o torneio como convidados, recebem cada um 1,25 milhão de dólares (4,8 milhões de reais). As quatro seleções eliminadas na primeira fase só ganharão o dinheiro por participação, logística e preparação, sem recebimento de prêmio.

Um empate contra o Peru, sábado, é o suficiente para o Brasil garantir a classificação às quartas de final. É possível que a equipe avance até em caso de derrota dependendo de uma combinação de resultados. Assim, a vaga pode ser definida no saldo de gols.

Ao todo, a Conmebol repartirá 70 milhões de dólares (268,7 milhões de reais) entre as 12 seleções participantes da Copa América. De acordo com o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, o valor é recorde na história da competição. Em relação à última edição, disputada em 2016, nos Estados Unidos, o valor da premiação mais do que triplicou. Há três anos, foram distribuídos 21 milhões de dólares (80,6 milhões de reais pelo câmbio atual). O aumento faz parte da nova política da Conmebol, que fez o mesmo com a Libertadores e a Sul-Americana.