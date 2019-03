Clássicos no Nordeste terminam sem gols neste domingo

Dois clássicos que aconteceram no Nordeste terminaram empatados sem gols na tarde deste domingo, 10. Em Fortaleza, Fortaleza e Ceará jogaram o primeiro clássico do ano, pelo Campeonato Cearense. Em Salvador, com um expulso de cada lado, Bahia e Vitória também não saíram do zero na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

No Castelão, em Fortaleza, os rivais cearenses tiveram boas chances, mas não conseguiram concluir em gol. O Ceará chegou a acertar a trave, não venceu, mas chegou aos 12 pontos, na liderança da segunda fase, garantindo-se matematicamente nas semifinais do Campeonato Cearense. Com oito pontos, o Fortaleza está em quinto, com a mesma pontuação do Ferroviário, mas atrás pelos critérios de desempate. Resta apenas uma rodada e o time dirigido por Rogério Ceni decide sua vaga contra o Floresta na quarta-feira, 20, no Castelão.

No próximo domingo, 17, o clássico volta a acontecer pela Copa do Nordeste.

Em Salvador, Bahia e Vitória se enfrentaram pela segunda vez em 2019, e também terminaram a partida sem marcar gols. Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado. Na segunda etapa, o Bahia voltou melhor, mas não marcou, mesmo ficando com um jogador a mais aos 21 minutos. Edcarlos fez falta por trás em Gilberto ,que partia livre para o gol, e foi expulso com cartão vermelho direto, deixando o Vitória com uma a menos. Aos 43 minutos, o zagueiro Jackson, do Bahia, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com o empate, o Vitória chegou aos 13 pontos, na terceira colocação do Campeonato Baiano, dentro da zona de classificação para a semifinal do torneio, a uma rodada do fim da primeira fase. Já o Bahia segue em quinto, com 12 pontos, e decide sua vaga no próximo domingo, 17, contra o Jequié, fora de casa.