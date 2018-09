O Campeonato Brasileiro de 2018 segue com alguns clássicos tradicionais, como Grêmio x Internacional e Corinthians x Palmeiras (duelos que acontecem no próximo domingo), mas uma variedade de outros duelos regionais podem retornar à Séria A nos próximos anos, com o possível acesso de clubes da segunda divisão. Veja alguns desses casos:

CRB x CSA (Alagoas)

último jogo na Série A: 14/10/1979 – CSA 1 x 0 CRB

último jogo em competições nacionais: 09/06/2018 – CSA 0 x 0 CRB (Série B)

As duas equipes estão na segunda divisão. O CSA está na segunda colocação e próximo de retornar à primeira divisão. O CRB está em 15°, perto da zona de rebaixamento para a Série C.

Ceará x Fortaleza (Ceará)

último jogo na Série A: 06/10/1993 – Fortaleza 0 x 1 Ceará

último jogo em competições nacionais: 03/10/2009 – Ceará 1 x 0 Fortaleza (Série B)

É o confronto mais próximo de acontecer em 2019. O Fortaleza lidera a Série B, com sete pontos de vantagem para o quinto colocado. O Ceará é 18° colocado da Série A, na zona de rebaixamento, mas após vitória contra o Corinthians, ficou a um ponto de deixar a zona.

Atlético-GO x Goiás (Goiás)

último jogo na Série A: 22/09/2010 – Goiás 1 x 3 Atlético-GO

último jogo em competições nacionais: 02/06/2018 – Atlético-GO 1 x 3 Goiás (Série B)

Ambos estão na Série B, mas com boas chances de acesso. O Goiás é terceiro colocado e o Atlético-GO é quinto, dois pontos atrás.

Atlético-GO x Vila Nova (Goiás)

último jogo na Série A: nunca se enfrentaram na primeira divisão

último jogo em competições nacionais: 16/06/2018 – Vila Nova 0 x 0 Atlético-GO (Série B)

É um clássico inédito na primeira divisão. O Atlético-GO é atualmente quinto colocado da Série B, enquanto o Vila Nova é oitavo, com três pontos atrás.

Goiás x Vila Nova (Goiás)

último jogo na Série A: 06/10/1979 – Vila Nova 2 x 1 Goiás

último jogo em competições nacionais: 25/08/2018 – Vila Nova 3 x 0 Goiás (Série B)

Principal clássico goiano, pode voltar à primeira divisão já em 2019. O Goiás é terceiro colocado e o Vila Nova é o oitavo, com cinco pontos a menos.

Atlético-PR x Coritiba (Paraná)

último jogo na Série A: 10/09/2017 – Atlético-PR 1 x 1 Coritiba

último jogo em competições nacionais: 10/09/2017 – Atlético-PR 1 x 1 Coritiba (Série A)

O Atletiba, dos clássicos ausentes neste ano, o que mais aconteceu na primeira divisão. Foram 38 partidas, que podem voltar a acontecer em 2019. O Atlético-PR é 11° colocado na Série A, enquanto o Coritiba é nono da Série B, a seis pontos do G4.

Coritiba x Paraná (Paraná)

último jogo na Série A: 01/10/2005 – Paraná 3 x 2 Coritiba

último jogo em competições nacionais: 23/10/2010 – Coritiba 0 x 0 Paraná (Série B)

O clássico poderia retornar neste ano, mas o rebaixamento do Coritiba adiou essa possibilidade. Atualmente, o Coritiba é nono colocado na Série B, a seis pontos do G4. Já o Paraná Clube é o último colocado da Série A com 16 pontos, a oito de deixar o Z4.

Avaí x Figueirense (Santa Catarina)

último jogo na Série A: 16/09/2015 – Figueirense 0 x 1 Avaí

último jogo em competições nacionais: 01/09/2018 – Avaí 0 x 1 Figueirense (Série B)

O clássico catarinense pode voltar já em 2019. O Avaí é quarto colocado da Série B, com 42 pontos. O Figueirense é sexto, quatro pontos atrás.

Guarani x Ponte Preta (São Paulo)

último jogo na Série A: 24/10/2004 – Guarani 0 x 0 Ponte Preta

último jogo em competições nacionais: 25/08/2018 – Ponte Preta 0 x 0 Guarani (Série B)

O mais tradicional clássico do interior do Brasil, Guarani e Ponte Preta tentam trazer Campinas de volta à primeira divisão. O jogo pode voltar a acontecer na Série A, mas não parece provável para 2019. O Guarani é sétimo colocado, há cinco pontos do G4. A Ponte é o 10°, três pontos atrás.