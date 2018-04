Clássico turco é suspenso por agressão de torcida a treinador rival

Besiktas e Fenerbahce se enfrentaram na última quinta-feira, pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Turquia, mas a partida teve de ser suspensa aos 14 minutos do segundo tempo, com o placar empatado em 0 a 0, pois o técnico do Besiktas, Senol Günes foi atingido por um objeto arremessado pela torcida do adversário. O treinador de 65 anos teve que ir direto para o hospital, onde levou cinco pontos na cabeça.

Fenerbahçe-Beşiktaş Karşılaşmasında Uğradığı Saldırı Sonucu Fulya Acıbadem Hastanesi’ne Kaldırılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’i Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hastanede Ziyaret Etti. pic.twitter.com/f4sNvz3Yww — BJK TV (@tvbjk) April 20, 2018

O comportamento da torcida do Fenerbahce já indicava que algo ruim poderia acontecer: a cada vez que havia escanteios ou cobranças de lateral para o time adversário, objetos eram lançados em direção aos jogadores. Dentro de campo, o clima também era hostil, com desentendimentos entre jogadores e entradas violentas em alguns lances, como quando o zagueiro Pepe, do Besiktas, deu carrinho no volante Souza, ex-São Paulo, e foi expulso logo aos 30 minutos do primeiro tempo.

Pepe nin Josef de Souza’ya yaptığı bu faul net oğlu net kırmızıdır. Ama buna neden kırmızı diyemiyorlar çünkü; Yıllarca alıştılar Quresmanın tekmelerine ayağa basmalarına.O yüzden adil olamıyorlar.

Götünüzle izlemeyin şu maçı amq. pic.twitter.com/uSg7oGkZiE — AYTEKİN #TamZamanıŞimdi (@aytekncngz) April 19, 2018

Após o incidente, os jogadores do Besiktas se recusaram a retornar ao campo e a partida foi suspensa por falta de segurança. A federação turca ainda não definiu quem avançará para a final contra o Akhisarspor.