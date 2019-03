City vence o Watford, abre vantagem na ponta e joga pressão no Liverpool

O Manchester City deu um passo importante na luta pelo bicampeonato inglês. Neste sábado, pela 30ª rodada da competição, a equipe de Pep Guardiola contou com uma atuação inspirada de Sterling, dono de três gols em 13 minutos, para vencer o Watford por 3 a 1 no Etihad Stadium. O espanhol Deulofeu marcou o tento solitário dos visitantes.

Com a vitória, o Manchester City segue na ponta e chega aos 74 pontos, jogando pressão no vice-líder Liverpool, que possui 70 e entra em campo neste domingo para enfrentar o Burnley no Anfield. O Watford, por sua vez, estaciona nos 43 pontos e mantém a oitava colocação, sem ambições na competição.

Manchester City e Watford voltam ao gramado pelo Campeonato Inglês apenas no dia 30, quando enfrentam Fulham e Manchester United, respectivamente. Antes, porém, os Citizens jogam pela Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra, já os Hornets entram em campo apenas pelo torneio nacional.

City sofre para furar retranca do Watford – Como era de se esperar, o Watford entrou em campo com uma postura retraída, dando a posse de bola para os donos da casa e buscando escapar em contra-ataques. Apesar da dificuldade em puxar os contragolpes, tanto é que sequer assustou o goleiro Ederson no primeiro tempo, o time visitante conseguiram se segurar na defesa e impuseram dificuldades para o rival.

Diante de tamanha retranca, o Manchester City, acostumado a criar várias oportunidades, sofreu para penetrar na área adversária, oferecendo perigo apenas na segunda metade da etapa inicial. Após cabecear cruzamento de Bernardo Silva rente à trave, Agüero finalizou boa jogada pela esquerda com uma arremate cruzado, obrigando o arqueiro Foster a fazer sua primeira grande intervenção aos 45 minutos de jogo.

Sterling faz três no começo do 2º tempo e garante vitória dos mandantes – Depois de sofrer na etapa inaugural, o Manchester City contou com 13 minutos de sorte e pura inspiração de Sterling para encaminhar a vitória. Logo aos dois minutos, o atacante recebeu passe de peito de Agüero e dividiu com o lateral Janmaat, A bola explodiu na canela do camisa 7 e tomou direção às redes do Watford.

O gol fez bem ao City e ao próprio Sterling, que, após dois minutos, marcou mais um. David Silva abriu para Walker na ponta direita, onde o lateral cruzou na medida para atacante apenas escorar ao gol. Mais tarde, sem contar com a sorte e mostrando grande categoria, o endiabrado inglês fez o terceiro. Aos 13, ele recebeu em profundidade de David Silva, limpou a marcação e bateu para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Ciente da necessidade uma reação imediata, Javi Gracia mudou o ataque do Watford e colocou Deeney e Deulofeu nas vagas de Femenía e Success. Logo de cara, as substituições surtiam efeito e a dupla participou diretamente do primeiro gol dos visitantes, marcado pelo espanhol, mas o placar não foi mais alterado até o apito derradeiro do árbitro.

Resultados deste sábado da 30ª rodada do Campeonato Inglês:

Crystal Palace 1 x 2 Brighton

Cardiff 2 x 0 West Ham

Huddersfield 0 x 2 Bournemouth

Leicester 3 x 1 Fulham

Newcastle 3 x 2 Everton

Southampton 2 x 1 Tottenham

Manchester City 3 x 1 Watford

Jogos do domingo:

Liverpool x Burnley

Chelsea x Wolverhampton

Arsenal x Manchester United