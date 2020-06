City tropeça e, sem jogar, Liverpool é campeão inglês após 30 anos

Terminou uma longa espera de três décadas. O Liverpool sagrou-se campeão do Campeonato Inglês nesta quinta-feira 25 sem nem precisar entrar em campo, com a vitória do Chelsea sobre o vice-líder Manchester City, por 2 a 1, no Stamford Bridge, em Londres, que estava sem torcedores para cumprir o protocolo do coronavírus. Na véspera, o time treinado por Jürgen Klopp havia goleado o Crystal Palace por 4 a 0 e, de casa, só precisou “secar” o principal concorrente para faturar seu primeiro título da primeira divisão desde 1990.

Tabela completa de jogos do Campeonato Inglês 2019/20

O Chelsea saiu na frente com gol do atacante americano Christian Pulisic no primeiro tempo. O belga Kevin De Bruyne marcou um golaço de falta para empatar, mas o meia brasileiro Willian definiu a vitória, de pênalti, para o time da casa aos 32 minutos, após o volante Fernandinho evitar um gol do Chelsea usando a mão.

O jogo ganhou em emoção no segundo tempo, após o gol de De Bruyne. O City sufocou o Chelsea e criou chances claras de gol. O atacante Raheem Sterling, cara a cara com o goleiro, colocou a bola na trave. O time da casa voltou a crescer na metade da segunda etapa, se aproveitando de falhas defensivas dos rivais nos contra-ataques. O Chelsea por pouco não chegou ao segundo gol com Pulisic, que viu o lateral Kyle Walker tirar a bola em cima da linha. O lance inacreditável por pouco não se repetiu quando Fernandinho evitou o gol em cima da linha, mas usando a mão. Calmo, Willian marcou de pênalti o gol da vitória.

Continua após a publicidade

O 19º título inglês do LIverpool foi também o primeiro desde a criação da Premier League, em 1992. Depois de alguns escorregões – literalmente, como o de Steven Gerrard contra o Chelsea em 2014 -, o time não deu chance ao azar em 2020 e dominou o campeonato do início ao fim, levantando a taça com incríveis sete rodadas de antecedência e um ano após o sexto título da Liga dos Campeões. O time dos brasileiros Alisson, Fabinho e Roberto Firmino chegou a 86 pontos, 23 a mais que o City, com apenas mais 21 em disputa.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Assim como ocorreu em Nápoles, onde a torcida do Napoli não conteve a euforia após conquistar a Copa Itália sobre a maior rival Juventus, fãs do Liverpool desobedeceram as normas de isolamento social e saíram às ruas para celebrar o primeiro troféu da Premier League.

BREAKING: Liverpool’s 30-year title drought is over pic.twitter.com/pyAr8Pr96J — Rob Harris (@RobHarris) June 25, 2020

Continua após a publicidade