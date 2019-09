O Cies (Centro Internacional de Estudos no Esporte) divulgou nesta segunda-feira, 9, um levantamento que calcula quanto cada grande clube da Europa investiu para ter o seu elenco atual. A liderança do ranking ficou com o Manchester City, que, ao todo, desembolsou um valor recorde de 1 bilhão de euros (cerca de 4,5 bilhões de reais na cotação atual).

Na cola do clube inglês, também próximos da marca de 1 bilhão de euros, aparecem o Paris Saint-Germain, com 913 milhões (cerca de 4,1 bilhões de reais), e o Real Madrid, com 902 milhões de euros (aproximadamente 4 bilhões de reais).

O cálculo diz respeito aos investimentos dos clubes ao longo dos anos para ter todos os jogadores dos atuais planteis. Pensando apenas na atual janela de transferências, a liderança fica com o Atlético de Madrid, que gastou 329 milhões de euros (cerca de 1,5 bilhão de reais) em reforços, com destaque para o português João Félix, ex-Benfica.

O ranking completo do Cies:

1 – Manchester City: R$ 4,5 bilhões

2 – PSG: R$ 4,1 bilhões

3 – Real Madrid: R$ 4 bilhões

4 – Manchester United: R$ 3,4 bilhões

5 – Juventus: R$ 3,2 bilhões

6 – Barcelona: R$ 3,1 bilhões

7 – Liverpool: R$ 2,9 bilhões

8 – Chelsea: R$ 2,5 bilhões

9 – Atlético de Madrid: R$ 2,5 bilhões

10 – Arsenal: R$ 2,2 bilhões