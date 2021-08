City inaugura estátuas de Kompany e David Silva em frente ao seu estádio

O Manchester City inaugurou neste sábado, 28, as estátuas do zagueiro belga Vincent Kompany e do meia espanhol David Silva, dois grandes ídolos de sua história recente, nos arredores do Etihad Stadium.

Situadas no lado leste do estádio, as estátuas em grande escala foram criadas pelo premiado escultor Andy Scott e foram construídas com milhares de peças soldadas de aço galvanizado. À noite, as figuras serão especialmente iluminadas com luzes de cor azul.

“Estar no City mudou minha vida. Estou orgulhoso do que fizemos juntos e me emociono por ter sido reconhecido assim”, diz David Silva, que atualmente defende a Real Sociedad e atuou durante dez anos no clube de Manchester, conquistando quatro títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra e cinca Copas da Liga.

“Não esperava ser reconhecido por um clube tão grande dessa forma. Minha esposa é de Manchester, meus filhos nasceram em Manchester e agora eles voltam para um lugar onde podem ver o que seu pai conquistou. Isso é algo que não posso descrever”, afirma Kompany, atualmente treinador do Anderlecht, da Bélgica, e que durante muitos anos foi o capitão do City, onde atuou por onze temporadas e acumulou conquistas emblemáticas.

We are thrilled to unveil permanent statues of Club legends @VincentKompany and @21LVA at the Etihad Stadium 💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bLD3S4nZl9 — Manchester City (@ManCity) August 28, 2021

A tradição de eternizar seus craques na entrada dos estádios é comum em diversos países, inclusive no Brasil; confira na galeria abaixo alguns casos marcantes:

