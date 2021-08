City anuncia a contratação de Grealish por mais de R$ 700 milhões

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira, 5, a contratação do meio-campista Jack Grealish, do Aston Villa. O jogador de 25 anos foi um dos destaques na campanha da Inglaterra durante a última Eurocopa. De acordo com o tablóide The Sun, a negociação envolve 100 milhões de libras (724 milhões de reais), valor mais alto envolvendo um atleta na história da Premier League.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Grealish supera as 89 milhões de libras gastas pelo rival, o Manchester United, em 2016 para tirar Paul Pogba da Juventus. O contrato terá duração de cinco temporadas.

Pelo antigo clube, ele atuou em 213 partidas e marcou 32 gols. Chega ao City por indicação do técnico espanhol Pep Guardiola e utilizará a camisa 10 deixada pelo atacante argentino Kun Aguero, que acertou com o Barcelona.

ELE CHEGOU! Continua após a publicidade Estamos felizes de anunciar a contratação de @JackGrealish por seis anos. Bem-vindo ao City, Jack! 💙 🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/80DHSVhEy7 — Manchester City (@ManCityPT) August 5, 2021

Vice-campeão da última Champios League, o Manchester City defenderá o título inglês. Na última temporada, a equipe levantou o troféu com 86 pontos em 36 rodadas.