Cidade de São Paulo também se oferece para receber a final da Libertadores

Após Gênova, na Itália, e Belo Horizonte se oferecerem para receber a final da Copa Libertadores, São Paulo foi mais uma cidade a demonstrar o desejo de sediar o segundo confronto entre River Plate e Boca Juniors, retirado da Argentina por causa da confusão ocorrida no último sábado, 24.

João Farias, secretário de Esportes e Lazer de São Paulo, direcionou um comunicado a Walter Feldman, secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol, em que coloca a capital paulista à disposição para sediar a partida decisiva entre os clubes argentinos. A informação foi confirmada pela Secretaria.

A partida decisiva, que aconteceria no sábado, no Monumental de Núñez, foi adiada por causa de um ataque dos torcedores do River Plate ao ônibus do Boca Juniors. Atingido por estilhaços de vidros, o capitão da equipe, Pablo Pérez, sofreu ferimentos no braço esquerdo e nos olhos, precisando ser encaminhado ao hospital.

Atletas como Carlos Tevez, Ramón Ábila, Darío Benedetto e Nahitan Nández sofreram com os efeitos do gás lacrimogêneo. Os jogadores, assim como dirigentes e comissão técnica do Boca, relutaram em entrar em campo. Desse modo, o clube decidiu por pedir a suspensão da partida.

Nesta terça-feira, 27, presidente dos dois clubes se reuniram na sede da Conmebol, que emitiu um comunicado definindo 8 ou 9 de dezembro como data do clássico, que não será disputado em solo argentino. A entidade máxima do futebol sul-americano também disse que arcará com os custos das delegações com a viagem.

Confira o comunicado assinado por João Farias, secretário de Esportes e Lazer de São Paulo:

Prezado Sr. Walter Feldman

Viemos por meio deste colocar a cidade de São Paulo à disposição para sediar a final da Copa Libertadores da América.

Como é de conhecimento de V. Sa., São Paulo conta com a necessária infraestrutura de esportes e de turismo para a realização de grandes eventos esportivos, garantindo tanto o bom andamento da competição quanto a segurança dos atletas, comissão técnica e torcedores. Para a cidade seria uma honra inestimável poder contar e colaborar com tão importante evento esportivo.

Atenciosamente

João Farias

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Prefeitura do Município de São Paulo

(com Gazeta Press)