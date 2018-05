Chuteiras de Salah viram item de coleção egípcia do Museu Britânico

Nesta quinta-feira. as chuteiras de Mohamed Salah, atacante egípcio do Liverpool, foram expostas na coleção do Egito Antigo do Museu Britânico, em Londres, um dos principais do país. O par de chuteiras tem o molde exato dos pés do jogador e foi doado pela fabricante de materiais esportivos de Salah.

O pesquisador e responsável pelo setor do Egito, Neal Spencer, afirmou que não se trata de uma brincadeira, mas de um projeto para contar a história da vida diária do país africano nos séculos XX e XXI. “As chuteiras contam a história de um ícone moderno do Egito que atua no Reino Unido e tem um impacto verdadeiramente global.”

As chuteiras do artilheiro e melhor jogador desta temporada do Campeonato Inglês ficarão expostas até o dia 26 de maio, data da final da Liga dos Campeões da Europa, que terá a participação do atacante do Liverpool, adversário do Real Madrid de Cristiano Ronaldo.