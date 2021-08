Choro de Messi e Galo líder do Brasileirão: o resumo do fim de semana

Com o fim dos Jogos Olímpicos, os amantes do esporte voltaram seu olhar para o futebol. A grande notícia aconteceu fora de campo, graças à saída de Lionel Messi do Barcelona. O craque argentino concedeu uma entrevista coletiva e explicou os motivos pela não renovação do contrato com o clube. Na rodada do Campeonato Brasileiro, os visitantes se deram bem e a competição tem um novo líder: o Atlético Mineiro, que bateu o Juventude, em Caxias do Sul, com uma virada já nos acréscimos. Confira, abaixo, um resumo do final de semana:

O final dos espetaculares Jogos Olímpicos

Foi uma Olimpíada tristemente atípica, sem torcida, atrasada em um ano, e com a pandemia do novo coronavírus que já ceifou mais de 4 milhões de vidas sempre como pano de fundo. Foi, no entanto, histórica, memorável, belíssima. Os Jogos de Tóquio foram encerrados na manhã deste domingo, 8, no Estádio Olímpico da capital japonesa com uma mensagem de solidariedade e união e já mirando tempos melhores, livres do vírus, nos Jogos de Paris-2024. O Brasil foi muitíssimo bem representado pela porta-bandeira Rebeca Andrade, primeira medalhista de ouro da ginástica feminina do país. Hebert Conceição, do boxe, também desfilou seu sorriso de campeão, em meio a colegas das mais de 200 nações participantes.

O choro e o adeus de Messi

O maior jogador da história do Barcelona se viu obrigado a deixar o clube. Lionel Messi disse adeus à única equipe que defendeu profissionalmente neste domingo, 8, em uma entrevista coletiva no Camp Nou na qual deixou claro que seu desejo e de sua família era permanecer na Catalunha, o que não foi possível devido à crise financeira do Barça. O craque argentino de 34 anos começou a chorar antes mesmo de iniciar seu discurso, no qual despistou sobre seu futuro (que deve ser no PSG). “Nesses últimos dias fiquei pensando no que poderia dizer. A verdade é que não consegui pensar em nada. É muito difícil para mim sair depois de tantos anos. Não estava preparado”, disse.

O torcedor do Fortaleza está Vojvodizado

QUE VIRADA! QUE GRUPO! QUE TIME! ❤️💙🤍 https://t.co/ojI9Nbuk8w — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 8, 2021



Em partida muito movimentada pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 2, com um gol no último minuto, neste sábado, 7, no Allianz Parque. O time da casa abriu o placar com gol contra de Titi, o clube cearense comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda virou com Marcelo Benevenuto e Robson, Willian garantiu a igualdade no marcador ainda no primeiro tempo, e, aos 49 minutos da etapa final, Igor Torres marcou o tento da vitória do Fortaleza. Pior para o Verdão, que viu o Galo vencer e se tornar o novo líder do Brasileirão.

De virada é mais gostoso, Galão



O Atlético Mineiro não desperdiçou a oportunidade de se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do Palmeiras para a Fortaleza no sábado, o Galo venceu seu jogo da 15ª rodada do torneio. Jogando no Alfredo Jaconi, em Caxias, neste domingo, 8, os comandados de Cuca viraram para cima do Juventude e venceram por 2 a 1. Hulk, sempre ele, e o zagueiro Nathan Silva, já nos acréscimos, marcaram os gols da equipe. Paulinho Bóia abriu o placar para o Papo no primeiro tempo.

Tem reforço em campo no Corinthians

Santos e Corinthians ficaram no 0 a 0 na Vila Belmiro, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande atração da partida estava do lado corintiano. O técnico Sylvinho promoveu a estreia do meia Giuliano, ex-jogador do Paraná Clube, do Grêmio e da seleção brasileira. Aos 31 anos, o meia voltou ao Brasil após cinco temporadas para tentar ajudar o Corinthians a se recuperar na tabela. O camisa 11 jogou os 90 minutos e teve uma boa atuação.

1, 2, 3, 4 do Internacional no Flamengo

Nem o mais otimista torcedor do Internacional poderia imaginar uma vitória tão contundente sobre o Flamengo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado venceu por 4 a 0 no Maracanã neste domingo, 8, em jogo que contou com a recuperação de dois jogadores que viviam má fase técnica e jejum de gols pelo clube. Foi a maior goleada do Inter contra o adversário carioca jogando fora de casa na história. Yuri Alberto fez um hat-trick e Taison anotou seu primeiro gol desde a volta ao Inter.

Que Guardiola, que nada. A taça é do Leicester



A Inglaterra já conheceu o seu primeiro campeão na temporada 2021-22. Na tarde do sábado, 7, o Leicester, campeão da última Copa da Inglaterra, derrotou o Manchester City, vencedor do último Campeonato Inglês, por 1 a 0 e ficou com a taça da Supercopa da Inglaterra, em partida disputa no Wembley. O único gol da partida foi anotado pelo atacante Iheanacho, de pênalti, já nos minutos finais.