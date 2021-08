Choque-Rei: São Paulo e Palmeiras duelam pelas quartas com tabu em jogo

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira, 10, às 21h30, no Morumbi, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores – a decisiva partida acontece no próximo dia 17, no Allianz Parque. O encontro promove a reedição da decisão do último Campeonato Paulista, que terminou com vitória são-paulina e o fim de um período sem títulos. Pelo torneio continental, o time treinado pelo técnico português Abel Ferreira busca quebrar um tabu para avançar: vencer o rival pela primeira vez na competição.

Não é um jogo qualquer, longe disso. Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras vive fase positiva, apesar da derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, no último sábado, 7. Do mesmo modo, o São Paulo apresentou recentes bons resultados e traz para o embate o histórico positivo. Pela competição continental, os times já se enfrentaram oito vezes, a equipe do Morumbi venceu seis desses encontros e os outros dois jogos terminaram em empate.

Há 1️⃣4️⃣ anos, Aloísio Chulapa abriu o placar do primeiro duelo das oitavas de final da @LibertadoresBR, em mais um mata-mata que o Tricolor eliminou o Palmeiras ⚽️ 🇾🇪 Palmeiras 1×1 São Paulo

🗓️ 26/04/2006

🏟️ Palestra Itália

🏆 Libertadores Continua após a publicidade 📺 TV Globo#MemóriaTricolor pic.twitter.com/OtMO7uParj — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2020



De qualquer forma, o Palmeiras precisa quebrar um tabu para se classificar. Isso, pois, jogando fora de casa, nunca sequer empatou com o grande rival. O último confronto entre as equipes na Libertadores aconteceu em 2006, pelas oitavas de final daquela edição e a classificação chegou ao São Paulo com gol de Rogério Ceni nos minutos finais da partida de volta.

O histórico entre os treinadores Hernán Crespo e Abel Ferreira também é positivo para o São Paulo. Contudo, por se tratar de um clássico e sem grande disparidade entre as equipes, o favoritismo não pode ser apontado para nenhum lado. Para o Choque-Rei desta terça-feira, o time da casa contará com a volta de Daniel Alves, campeão olímpico com a seleção brasileira, e Arboleda, enquanto o Palmeiras contará com força máxima.

A bola está marcada para rolar às 21h30, no Morumbi. O confronto entre São Paulo e Palmeiras será transmitido em rede aberta pelo SBT e pelo canal pago Fox Sports.