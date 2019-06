Chile e XV de Piracicaba e outros duelos curiosos pré-Copa América

Na reta final da preparação para a Copa América, que começa nesta sexta-feira, 14, algumas seleções têm optados por realizar jogos-treino contra clubes brasileiros da região onde estão hospedados. O atual bicampeão Chile, por exemplo, venceu o XV de Piracicaba por 3 a 0, em duelo realizado na última terça-feira 11, em Itu, no interior de São Paulo.

O atacante Alexis Sánchez, do Manchester United, demonstrou estar recuperado de problema no joelho e marcou um dos gols. José Fuenzalida e Eduardo Vargas completaram o placar diante da equipe do interior paulista. A seleção chilena estreia na Copa América dia 17, contra o Japão, no Morumbi.

Em outro duelo inusitado, o Catar, que perdeu para o Brasil por 2 a 0 em amistoso na semana passada, realizou jogo-treino contra o Madureira e passou sufoco. A vitória foi de virada, por 2 a 1. O time carioca abriu o placar com Guilherme Bala, mas permitiu a reação do adversário. Os catarianos estão no Rio de Janeiro e estreiam neste doming, 15, contra o Paraguai, no Maracanã.

Já a Bolívia, adversária do Brasil na abertura, sexta-feira, 14, no Morumbi, empatou em 1 a 1 com a Portuguesa na última sexta-feira, em jogo-treino realizado no Centro de Formação de Atletas do São Paulo, em Cotia (SP). Os bolivianos abriram o placar com Gilbert Álvarez e a Portuguesa empatou com Gerley. A seleção boliviana está utilizando o local como preparação para o torneio. A estreia será contra o Brasil, nesta sexta-feira, no Morumbi.

A seleção brasileira optou por realizar amistosos contra outros países. Além do Catar, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0, no último domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A delegação está em São Paulo e vem treinando no Pacaembu para enfrentar a Bolívia no Morumbi.