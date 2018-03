Chiellini: ‘Sabíamos que o Tottenham era fraco mentalmente’

O zagueiro Giorgio Chiellini celebrou a vitória e classificação da Juventus sobre o Tottenham, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, e afirmou que seus companheiros estavam preparados para explorar fragilidades psicológicas do clubes inglês.

“Sabíamos da fragilidade defensiva e mental deles, é a história do Tottenham, eles sempre criam muitas chances e marcam muitos gols, mas no final, sempre algo dá errado. Nós acreditamos que a história e experiência é algo importante, vimos no nosso jogo e na última terça-feira, quando o Real Madrid eliminou o PSG”, disparou.

Depois das críticas, Chiellini aliviou nos comentários ao dizer que o Tottenham está próximo de conseguir vencer jogos importantes como esse e cravou que acredita que a Juventus pode surpreender na Champions League. “Não tínhamos experiência suficiente quatro anos atrás, mas aprendemos muito ao longo de cada ano.”

Na mesma entrevista, o zagueiro se emocionou ao dedicar a vitória a Davide Astori, zagueiro da Fiorentina que morreu de causas naturais no último final de semana. “Dedicamos a ele não somente essa partida, mas cada pensamento que tivemos. Eu chorei muito, sempre vou lembrar dele porque era um jogador fantástico.” Nesta quinta, Chiellini e outros atletas da JUventus compareceram ao funeral de Astori, em Florença.