Chiellini diz que com Cristiano Ronaldo Juventus é favorita na Champions

Em entrevista ao site britânico BBC Sports, o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, de 34 anos, disse que a Juventus atingiu um novo nível com a chegada de Cristiano Ronaldo e é forte favorita a conquistar o título da Liga dos Campeões. “Antes, o título era um sonho. Agora, é meta, porque Cristiano é o melhor jogador do mundo e precisávamos dele para atingir o último degrau.” O zagueiro disse ainda que o português estragou seu sonho no passado, quando eram adversários.

“Cristiano marcou muitas, muitas vezes contra nós e acabou com meus sonhos – em Cardiff, em Madri, em Turim”, disse Chiellini, que espera conquistar o título que a Juventus conseguiu em 1996.

“É a personalidade de Cristiano. Ele tem técnicas fantásticas em campo, e fora dele, em suas atitudes – como trabalha, como se prepara, como vive -, pode nos ajudar. O time mudou”, falou o zagura o português. “Estava curioso para ver algumas atitudes pessoais dele fora de campo. Seu trabalho na academia e sua concentração são coisas que tento incorporar.”

No próximo mês, a Juventus enfrenta o Atlético de Madri pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e Chiellini acredita que o time italiano é um dos favoritos a conquistar a taça. “Acredito que somos um dos quatro ou cinco favoritos – Barcelona, Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique são os outros. Mas o PSG e Atlético de Madri também podem surpreender.”