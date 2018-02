Chelsea x Barcelona: um duelo de lances memoráveis

Este já é um clássico europeu: Chelsea e Barcelona voltarão a se encontrar pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida das oitavas de final. Os clubes já se encontraram em cinco mata-matas da Champions League, com três vitórias do Barça (2000, 2006 e 2009) e duas do Chelsea (2005 e 2012).

O confronto traz más lembranças a Lionel Messi, que jamais marcou um gol contra o time inglês, e rendeu uma série de lances históricos e inesquecíveis para os torcedores dos dois clubes. Relembre:

O gol de Iniesta no último minuto

O lance mais marcante da história do confronto aconteceu na semifinal de 2009, em Londres. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 no Camp Nou e o Chelsea vencia o de volta, com um golaço de Michael Essien, até os 47 minutos do segundo tempo, quando Messi rolou para Andrés Iniesta acertar um chute perfeito, indefensável para Petr Cech. O técnico Pep Guardiola celebrou efusivamente com os atletas, enquanto os jogadores do Chelsea protestaram muito contra o árbitro. O Barcelona foi à final e venceu o Manchester United.

O samba de Ronaldinho

Em outro épico confronto entre as equipes, o Chelsea eliminou o Barcelona nas oitavas de final de 2005, após derrota por 2 a 1 no Camp Nou e vitória por 4 a 2 em um jogaço no Stamford Bridge. Naquela partida de volta, Ronaldinho Gaúcho marcou um dos gols mais belos de sua carreira, ao dançar na frente dos zagueiros e surpreender o goleiro Petr Cech com um chute de bico, certeiro, num espaço que não parecia existir. O próprio Chelsea usou o lance para homenagear Ronaldinho no dia de sua aposentadoria.

'A sensational goal whoever you support.' Best of luck to Ronaldinho in his retirement… pic.twitter.com/LQO3U090lg — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 17, 2018

Lampard faz ‘gol impossível’

Um dos maiores ídolos da história do Chelsea, Frank Lampard deixou sua marca nos confrontos contra o Barcelona. O gol mais bonito aconteceu na fase de grupos da temporada 2006/2007, em empate em 2 a 2 no Camp Nou. Pressionado próximo à linha de fundo, Lampard encontrou ângulo para encobrir o goleiro Victor Valdés com um chute que parecia impossível. O Chelsea terminou o grupo à frente do time catalão.

O golaço de Ramires

O último confronto entre os times aconteceu na semifinal de 2012, quando o Chelsea deu o troco em grande estilo, no Camp Nou, em um jogo de lances históricos. Derrotado na ida por 1 a 0, o Barcelona vencia por 2 a 0 e tinha a partida controlada, até que o meio-campista brasileiro Ramires puxou contra-ataque, recebeu de Frank Lampard e marcou um golaço por cobertura, dando sobrevida ao Chelsea:

Messi para no travessão

O craque argentino nunca marcou em oito jogos contra o Chelsea e viveu uma grande frustração na mesma partida do gol de Ramires, em 2012. No início da segunda etapa, teve a chance de marcar o gol da classificação, mas desperdiçou um pênalti, cobrado no travessão.

O gol de Fernando Torres

A derrota por 2 a 1 já dava a classificação ao Chelsea e o Barcelona partiu desesperado em busca do terceiro gol. O clube inglês se aproveitou no último lance do jogo, justamente com um espanhol: Fernando Torres recebeu sozinho na linha do meio-campo, driblou Victor Valdéz e confirmou o Chelsea na decisão, que venceria sobre o Bayern de Munique.