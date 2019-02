Chelsea é punido pela Fifa e só poderá contratar jogadores em 2020

O Chelsea recebeu uma dura punição da Fifa, nesta sexta-feira, 22. Após concluir uma investigação iniciada no mês passado, a entidade descobriu que o clube de Londres está violando regras para assinar com jogadores que têm menos de 18 anos de idade e como pena terá de ficar fora do mercado de transferências em junho de 2019 e janeiro de 2020, as próximas duas janelas de negociações, só voltando à ativa em junho de 2020.

Além da proibição de contratar jogadores neste período – apenas está habilitado a vender atletas –, o Chelsea foi ainda multado em cerca de 530.000 euros (2,25 milhões de reais), enquanto que a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) terá também de pagar 450.000 euros (1,92 milhão de reais). O clube londrino tem 90 dias para regularizar a situação dos jogadores menores e já anunciou que vai recorrer desta decisão para o Comité de Apelação da Fifa e, se necessário, à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

Em janeiro foi confirmada a investigação da Fifa sobre a forma como o Chelsea tem negociado para fechar contratos com mais de 100 jogadores, todos com menos de 18 anos. O jornal britânico The Guardian revelou que a entidade encontrou 29 violações do Artigo 19, que trata das infrações mais graves relacionadas aos registros de menores.

A regra da Fifa diz que clubes não podem contratar jogadores estrangeiros com menos de 18 anos, exceto nos casos em que os pais dos atletas se mudaram para o país de destino por motivos não ligados ao futebol – ou nas situações em que clube e jogadores estão a menos de 50 quilômetros da fronteira do país de origem do jovem. A exceção da entidade se aplica para transferências de atletas entre 16 e 18 anos feitas dentro da União Europeia.

A resposta do Chelsea é que, de todos os jogadores apontados, somente alguns assinaram contratos com o clube. Outros passaram apenas por testes.