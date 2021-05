Chelsea e Liverpool garantem vaga para a próxima Liga dos Campeões

A última rodada do Campeonato Inglês, neste domingo, 23, determinou os classificados para a próxima edição da Liga dos Campeões. Além dos já classificados Manchester City e United, o Liverpool e o Chelsea carimbaram suas vagas. O Leicester, que também estava na disputa, perdeu em casa e ficou com uma vaga para a Liga Europa da temporada seguinte.

No Anfield, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 2 a 0, com dois gols de Saio Mané. A partida também marcou a despedida do treinador Roy Hodgson do comando do Palace.

Já no Villa Park, o Chelsea perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa. O time da casa marcou com Aston Bertrand Traoré e Anwar El Ghazi, enquanto os visitantes descontaram com Ben Chilwell. O time de Londres disputará a próxima Liga dos Campões independentemente do resultado final da atual edição do torneio europeu, em que está na grande decisão contra o Manchester City.

Também na disputa pela Liga dos Campeões, o Leicester tropeçou em casa, no King Power Stadium, perdeu por 4 a 2 para o Tottenham e ficou com a vaga na Liga Europa. O time de Leicester marcou duas vezes com Jamie Vardy, enquanto o de Londres fez um com Harry Kane e o goleiro Kasper Schmeichel (contra), e dois com Gareth Bale.

Quem também garantiu uma vaga para a próxima Liga Europa foi o West Ham. A equipe de David Moyes venceu o Southampton por 3 a 0, com dois gols de Pablo Fornals e um de Declan Rice.

Em outras partidas da rodada, o campeão antecipado Manchester City goleou o Everton por 5 a 0, com gols de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e duas vezes com Sergio Aguero. O vice-campeão Manchester United venceu o Wolverhampton, com gols de Anthony Elanga e Juan Mata. O Wolves descontou com Nélson Semedo. Por fim, o Arsenal derrotou o Brighton por 2 a 0, com dois gols de Nicolas Pépé.