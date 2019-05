Chelsea e Arsenal miram vaga na final da Liga Europa para salvar temporada

Ofuscados pelos rivais nas competições domésticas, Arsenal e Chelsea iniciam nesta quinta-feira, 2, a briga pela vaga na final da Liga Europa, segunda maior competição de clubes no continente. Contra o espanhol Valencia e o alemão Eintracht Frankfurt, respectivamente, os times londrinos esperam “salvar” a temporada com triunfos convincentes que ajudem a torcida a esquecer os seguidos tropeços recentes no Campeonato Inglês.

Ambos os jogos de ida da semifinal terão início às 16 horas (de Brasília). O Chelsea vive situação ligeiramente mais favorável que o rival inglês. Já disputou uma final nesta temporada – foi batido pelo Manchester City na Copa da Liga Inglesa – e ocupa o quarto lugar no Inglês, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O jogo contra o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, terá transmissão da TV fechada, pelo canal Fox Sports 2.

O time comandado pelo técnico Maurizio Sarri até fez bom começo de temporada, mas passou a oscilar na mesma medida em que Eden Hazard, principal craque do time, caía de rendimento. Resta à equipe londrina brigar pelo título da Liga Europa ou ao menos garantir a vaga na Liga dos Campeões pelo Campeonato Inglês.

Para tanto, os ingleses do Chelsea vão atuar na Alemanha para enfrentar o Eintracht Frankfurt, uma das surpresas do atual Campeonato Alemão. Também ocupa o quarto lugar na competição doméstica, perto de garantir a vaga na Liga dos Campeões. Na Liga Europa, também vem fazendo bonito, ao eliminar grandes rivais, como Inter de Milão e Benfica, graças em parte às boas atuações do jovem atacante bósnio Luka Jovic, de 21 anos. Trata-se do vice-artilheiro do Campeonato Alemão, com 17 gols.

O Arsenal receberá o Valencia em Londres tentando se recuperar de três derrotas consecutivas, sofrendo nove gols, o que acabou com a boa sequência que a equipe vinha exibindo até então. Como resultado, caiu para o quinto lugar no Campeonato Inglês, a dois pontos do Chelsea. A partida contra a equipe espanhola terá transmissão da TV fechada, pelo canal Fox Sports.

“Temos que usar todas as nossas possibilidades para buscar a classificação à Liga dos Campeões. Amanhã será contra o Valencia, e será nossa primeira tentativa”, afirmou o treinador do Arsenal, Unai Emery, que já comandou o time espanhol. “Tenho um grande respeito por eles, é uma grande equipe”, declarou.

A final da Liga Europa está marcada para a quarta-feira, 29 de maio, na cidade de Baku, no Azerbaijão.