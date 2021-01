Chelsea demite Lampard; Thomas Tuchel é o substituto mais cotado

O Chelsea confirmou no início desta segunda-feira, 25, a demissão do técnico inglês Frank Lampard, um dos maiores ídolos da história do clube. Lampard acabou pressionado, principalmente, pela campanha modesta no Campeonato Inglês, competição em que o Chelsea ocupa somente a nona colocação, condição essa que deixaria o clube ausente de competições europeias na próxima temporada.

De acordo com veículos ingleses como o site The Athletic e a emissora Sky Sports, o alemão Thomas Tuchel, demitido do Paris Saint-Germain no final do ano passado, deve ser anunciado para o cargo. Outro alemão, Julian Nagelsmann, do Red Bull Leipzig, além do italiano Massimiliano Allegri também são cogitados.

Lampard assumiu o clube no dia 4 de julho de 2019 como uma aposta para suceder o italiano Maurizio Sarri. Logo na primeira temporada, precisou bancar jogadores pouco conhecidos das categorias de base como Mason Mouth e Tammy Abraham devido a punição de um ano imposta pela Fifa que impedia o Chelsea de realizar contratações. O clube terminou a Premier League no quarto lugar.

Para a atual temporada, o Chelsea não poupou investimentos, sendo o clube que mais gastou na janela de transferências: 247,2 milhões de euros, de acordo com levantamento do Transfermarkt. As duas principais foram as contratações do meia-atacante Kai Havertz, do Bayern Leverkusen, por 80 milhões de euros e Timo Werner, do Red Bull Leipzig, por 53 milhões de euros.

“Os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas, deixando o clube a meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhoria sustentada. Nunca pode haver um bom momento para se separar de uma lenda do clube como Frank [Lampard], mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que uma mudança é necessária agora para dar ao clube tempo para melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada.”, disse o clube em nota.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

O Chelsea sequer treinou na manhã desta segunda-feira. Apesar da campanha instável na Inglaterra, o clube se classificou em primeiro lugar no grupo E da Liga dos Campeões. Nas oitavas de final, enfrentará o Atlético de Madri. Lampard comandou o clube inglês em 84 jogos, com 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas, um aproveitamento de 59,1% dos pontos disputados.