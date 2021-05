Chelsea bate o Manchester City na final e conquista a Liga dos Campeões

Na final inglesa da Liga dos Campeões da Europa, quem levou a melhor foi o time de Londres. Neste sábado, 29, no estádio do Dragão, no Porto, Portugal, o Chelsea derrotou o Manchester City por 1 a 0 e garantiu a taça da competição pela segunda vez em sua história. O gol da vitória foi anotado por Kai Havertz, ainda na etapa inicial.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O título consagra o excelente momento do clube sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, que foi vice-campeão da Champions na temporada passada com o Paris Saint-Germain. Por outro lado, Pep Guardiola não consegue o seu quarto título do torneio e a conquista inédita do time de Manchester.

Diante de 14.110 pessoas, o que corresponde a cerca de 33% da capacidade do estádio, as duas equipes protagonizaram um excelente duelo. Vale destacar que antes do apito inicial, os jogadores se agacharam dentro de campo em uma mensagem antirracista.

1/8 Jogadores do Chelsea comemoram com a taça o título da Liga dos Campeões - (Pierre-Philippe Marcou/Getty Images) 2/8 Azpilicueta ergue a taça da Liga dos Campeões junto com os companheiros de Chelsea - (Carl Recine/AFP) 3/8 Chelsea comemora seu título da Liga dos Campeões (Valerio Pennicino - UEFA/UEFA/Getty Images) 4/8 PORTO, PORTUGAL - MAY 29: Cesar Azpilicueta of Chelsea lifts the Champions League Trophy following their team's victory in the UEFA Champions League Final between Manchester City and Chelsea FC at Estadio do Dragao on May 29, 2021 in Porto, Portugal. (Photo by Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images) (Alexander Hassenstein/Getty Images) 5/8 Jogadores do Chelsea comemoram o título da Liga dos Campeões contra o Manchester City - (Manu Fernandez/AFP) 6/8 Jogadores do Chelsea comemoram o título da Liga dos Campeões contra o Manchester City - (Michael Steele/AFP) 7/8 Pep Guardiola não conseguiu levar o Manchester ao título inédito da Liga dos Campeões - (Michael Steele/AFP) 8/8 Thomas Tuchel comemora o primeiro título de Liga dos Campeões em sua carreira - (Manu Fernandez/AFP)

O jogo seguiu a mesma dinâmica durante quase os 90 minutos: o City controlando a posse de bola e o Chelsea esperando em seu campo para partir em contra-ataque. Os primeiros dez minutos de partida foram frenéticos, com boas oportunidades para os dois lados.

Logo aos 7 minutos, o goleiro Ederson deu um lindo lançamento para Raheem Sterling, que, dentro da área, tirou James da jogada e mandou de calcanhar. Édouard Mendy desviou e a bola foi na rede, mas do lado de fora. A equipe de Londres respondeu na sequência, aos 9 minutos. Kai Havertz avançou sozinho pela esquerda e cruzou na medida para Timo Werner, que, livre na pequena área, furou e perdeu uma grande oportunidade.

Novamente o atacante alemão, agora aos 13 minutos, perdeu uma excelente chance. Werner, na pequena área, recebeu de Mason Mount, mas bateu fraco e Ederson defendeu. A final seguiu muito agitada, mas as chances de gol caíram nos minutos seguintes.

Já aos 27 minutos, Phil Foden recebeu um belo lançamento de Kevin De Bruyne e ,quando se preparava para chutar dentro da área, o zagueiro Antonio Rudiger deu um carrinho certeiro e impediu a finalização.

Continua após a publicidade

1/9 Chelsea celebra o gol de Kai Havertz na final da Liga dos Campeões (Jose Coelho/Getty Images) 2/9 Kevin De Bruyne deixou o jogo com uma lesão no rosto após choque com Rudiger (Marc Atkins/Getty Images) 3/9 Thomas Tuchel, do Chelsea (Alex Caparros/Getty Images) 4/9 Kevin De Bruyne do Manchester City e Jorginho do Chelsea (Darren Walsh/Getty Images) 5/9 Chelsea celebra o gol de Kai Havertz na final da Liga dos Campeões (Valerio Pennicino/Getty Images) 6/9 Thiago Silva deixa final da Liga dos Campeões lesionado (Alex Caparros/Getty Images) 7/9 Thiago Silva deixa final da Liga dos Campeões lesionado (Darren Walsh/Getty Images) 8/9 Técnicos Pep Guardiola e Thomas Tuchel (Carl Recine/Getty Images) 9/9 Chelsea x Manchester City na final da Liga dos Campeões no Estadio do Dragão, em Porto (Alex Caparros - UEFA/Getty Images)

Quando a partida parecia ir zerada para o intervalo, a estrela de Havertz brilhou no Chelsea. O goleiro Mendy lançou Ben Chilwell, que passou para Mount. O meia deu um lindo passe para o alemão, que limpou Ederson e mandou para o fundo da rede.

A equipe de Pep Guardiola iniciou o segundo tempo pressionando a de Thomas Tuchel, mas criando poucas chances claras. Por outro lado, o Chelsea conseguia se defender bem, porém errava muitos passes no contra-ataque.

A primeira grande chance da segunda etapa foi do City, aos 22 minutos. Foden partiu com velocidade, tocou para Riyad Mahrez, que cruzou rasteiro com muito perigo, mas César Azpilicueta deu um carrinho certeiro antes da finalização de Ilkay Gundogan.

O Chelsea respondeu aos 27 minutos em um excelente contra-ataque. Havertz avançou em velocidade e tocou para Christian Pulisic, que, na entrada da área, tentou uma cavadinha e mandou para fora. No minuto seguinte, Fernandinho, do City, acionou Sterling, que cruzou para o meio, Gabriel Jesus furou e Chilwell mandou para longe.

O City seguiu tentando e, mesmo com um domínio completo da posse de bola, não conseguiu furar a muralha construída por Thomas Tuchel. Já no fim, aos 51 minutos, Mahrez mandou um lindo chute de fora, mas errou o alvo. Com a vitória pelo placar mínimo, o Chelsea faturou a sua segunda taça da Liga dos Campeões.