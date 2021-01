Chelsea anuncia técnico alemão Thomas Tuchel para substituir Lampard

O Chelsea anunciou a contratação do técnico alemão Thomas Tuchel para substituir Frank Lampard, demitido na última segunda-feira, 25. Tuchel, 47 anos, deixou o Paris Saint-Germain em dezembro e assinou contrato até a metade de 2022, com possibilidade de extensão. Ele já comandará a equipe de Londres na partida desta quarta-feira, 27, contra o Wolverhampton, válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.

“Gostaria de agradecer ao Chelsea pela confiança em mim e no meu estafe. Todos temos o maior respeito pelo trabalho do Frank Lampard e pelo legado que ele criou no Chelsea. Ao mesmo tempo, mal posso esperar para conhecer o meu novo time e competir na liga mais emocionante”, disse ao site oficial do clube.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Tuchel era o nome preferido da diretoria do clube apesar de ter uma carreira considerada curta. O técnico iniciou sua trajetória em 2007 no Augsburg B e passou por Mainz 05, entre 2009 e 2014, antes de chegar ao Borussia Dortmund. Assumiu o PSG em 2018, onde conquistou seis títulos no período.

Para a atual temporada, o Chelsea não poupou investimentos e foi o clube que mais gastou na janela de transferências: 247,2 milhões de euros, de acordo com levantamento do Transfermarkt. As duas principais foram as contratações do meia-atacante Kai Havertz, do Bayern Leverkusen, por 80 milhões de euros e Timo Werner, do Red Bull Leipzig, por 53 milhões de euros.

Assine DAZN | 30 dias grátis para curtir os maiores craques do futebol mundial ao vivo e quando quiser!