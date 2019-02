Chapecoense só empata com chilenos em casa e está fora da Sul-Americana

A Chapecoense está eliminada da Copa Sul-Americana. O time catarinense atuou com um jogador a mais desde os 41 minutos do primeiro tempo, mas não foi além do empate por 1 a 1 com o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira 19, na Arena Condá. O jogo de ida da série, válida pela primeira fase, havia terminado sem gols.

Com a queda, a Chapecoense volta às atenções para o Campeonato Catarinense, torneio em que vai enfrentar o Marcílio Dias no próximo domingo, e na Copa do Brasil, sendo que o seu adversário na segunda fase será o Mixto. Já o Unión La Calera vai conhecer seu próximo rival na Sul-Americana através de sorteio.

O time alviverde começou o primeiro tempo em cima do Unión La Calera. Foi um bombardeiro ao gol de Batalla, que fez importantes defesas para evitar que o time da casa abrisse o placar. Aos poucos, a equipe chilena foi crescendo na partida e marcou aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Andia ficou com a bola e deu assistência para Walter Bou mandar para o fundo das redes.

O gol quebrou a organização da Chapecoense, que começou a ter dificuldade em criar jogadas de perigo. Aos 31 minutos, Figueroa colocou tudo a perder. O lateral segurou Renato pela camisa e acabou expulso, deixando o time chileno com dez jogadores ainda no primeiro tempo.

Com um a mais, o clube brasileiro tentou diminuir ainda na etapa inicial, mas viu Batalla se transformar em grande herói do Unión La Calera. Após cruzamento de Yann, Douglas parou na grande defesa do goleiro, que voltou a brilhar, no lance seguinte, na finalização da direita feita por Everaldo.

No segundo tempo, enfim, a Chapecoense chegou ao gol. Aos cinco minutos, Bruno Pacheco cruzou, Yann abriu as pernas e a bola achou Everaldo. O atacante fez o giro e chutou forte para superar Batalla, fazendo explodir a Arena Condá.

O empate por muito pouco não veio aos 20 minutos. Bruno Pacheco jogou a bola para a área, Batalla a deixou escapar, mas se recuperou a tempo para evitar o gol de Everaldo. O Unión La Calera tentou a todo o momento “cozinhar” a partida para levar a classificação para o Chile.

E acabou conseguindo. O time catarinense esboçou uma pressão nos minutos finais, mas viu Everaldo, em um chute por cima do gol, desperdiçar a melhor chance da equipe nos minutos finais. Após o apito, o som foi de vaias na Arena Condá, misturado com gritos de alegria dos torcedores do Unión La Calera.

Fora de campo, a nota negativa ficou pela ausência da execução da vinheta de homenagem às vítimas do acidente aéreo de 2016 da Chapecoense no minuto 71 – o 26º do segundo tempo – por determinação da Conmebol.