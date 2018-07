Chapecoense faz amistoso na Itália em homenagem ao Torino

A Chapecoense fará duas partidas na quarta-feira, uma em São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e outra na Itália, em amistoso com a equipe do Torino. Parte do elenco embarcou para a Europa, a caminho de Turim. Chape e Torino tiveram uma parte da sua história marcada por tragédias aéreas, em que perderam seu elenco. Os italianos passaram por isso em 1949 enquanto os brasileiros sofreram no fim de 2016.

O jogo, planejado desde 2017, acontece na próxima quarta, às 16h30 (horário de Brasília). Antes da partida, os brasileiros participam de uma programação que envolve Alan Ruschel e Jakson Follmann, sobreviventes do acidente de 2016. Na terça, após o desembarque em Turim, os dois jogadores e Plínio David de Nes Filho, presidente da Chape, concederão entrevista e às 14h (de Brasília) o time fará um treino aberto no estádio Filadélfia.

Na quarta, a delegação da Chape fará uma visita ao Museu da Grande Torino e da Lenda Granata, feito em homenagem às vítimas da tragédia com o clube italiano. No dia seguinte, seguem para o local onde o avião do Torino sofreu o acidente, no dia 4 de maio de 1949, e matou 31 pessoas, e prestarão homenagens.