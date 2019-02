Chapecoense atualiza seu escudo e coloca duas estrelas de homenagem

A Chapecoense agora tem um novo escudo para as próximas temporadas. O escudo ganha duas estrelas, uma de destaque em cima, na cor branca, e uma dentro do logo, onde fica a letra F.

A estrela na parte de cima do logo, é uma menção à conquista da Copa Sul-americana de 2016. A estrela vem em branco em sinal de paz, representando os campeões do time, que morreram no acidente aéreo que o clube sofreu. A luz branco também simboliza a luz que guiará o time adiante.

Já a segunda estrela, mais sutil, fica dentro da letra F. A estrela se refere ao futebol, como forma de eternizar todos aqueles que dedicavam suas vidas à Chapecoense.

De 1997 a 2015, o clube tinha estrelas na parte de cima do logo, representando os títulos catarinenses da equipe. Eram duas estrelas de 1997 a 2007, três de 2008 a 2011 e quatro de 2012 até 2015.

Veja a nota oficial divulgada pelo clube

“Devido à uma fatalidade, entramos para a história. Isso é indiscutível e imutável. Indiscutível, também, é que mesmo cientes de que iniciamos, agora, um novo momento, manteremos a essência. Seguiremos escrevendo a história que vinha sendo traçada, com tanto carinho. Mas não sem eternizaremos – na memória, coração e escudo – o legado de afeto, solidariedade e união. Mais do que isso, o amor e comprometimento que todos os que partiram tinham para com a Chapecoense.

Partindo disso, propomos a reformulação do nosso escudo. Uma forma de eternizar no peito a lembrança de tudo o que foi despertado nesse momento de adversidade. Detalhes singelos foram acrescentados à nossa marca:

A primeira estrela faz menção à conquista da Copa Sul-Americana 2016. Ela é branca em sinal de paz. A paz encontrada pelos nossos Eternos Campeões. Além disso, a cor branca simboliza a luz que nos guiará adiante.

Já a segunda estrela no interior da letra F – que refere ao futebol – é a forma sutil, mas impactante, de eternizar os que dedicavam suas vidas à Chapecoense.”