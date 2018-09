Champions: Vinicius Jr. não é relacionado para estreia do Real Madrid

O meia-atacante Vinicius Júnior ficou fora da lista de relacionados pelo Real Madrid para a estreia na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), diante da Roma, no estádio Santiago Bernabéu.

O atacante de 18 anos revelado pelo Flamengo se destacou em seu último jogo pelo Real Madrid B e treinou nos últimos dias com o time principal, mas não conseguiu convencer o técnico Julen Lopetegui que já está pronto para integrar o elenco na Champions.

Outro que não entrou na lista de Lopetegui foi o lateral-direito espanhol Álvaro Odriozola. Antes, já sobraram o zagueiro Jesús Vallejo, o lateral-esquerdo Sergio Reguilón e o meia uruguaio Fede Valverde. Foram relacionados, assim, os seguintes 19 jogadores:

Thibaut Courtois, Keylor Navas e Kiko Casilla; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho e Marcelo; Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos e Isco; Marco Asensio, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Karim Benzema e Mariano.

Real Madrid e Roma se enfrentarão nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada do grupo G da ‘Champions’, que ainda conta com Viktoria Plzen e CSKA Moscou, que se enfrentarão na República Tcheca.