Champions: vaiado, Real Madrid ameniza crise com vitória apertada

O Real Madrid venceu, mas passou longe de convencer sua exigente torcida nesta terça-feira. O tricampeão europeu bateu a modesta equipe do Viktoria Plzen, da República Tcheca, por 2 a 1, pela terceira rodada da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu, mas foi vaiado em boa parte do duelo. O francês Karim Benzema e o brasileiro Marcelo marcaram os gols que amenizaram a crise no Real Madrid. Patrik Hrosovsky descontou para os visitantes.

O Real Madrid não vencia havia cinco jogos e voltou a ter atuação ruim, o que mantém o técnico Julen Lopetegui pressionado antes do clássico do próximo domingo, diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi relacionado para o jogo desta terça, mas não saiu do banco de reservas.

O primeiro gol do Real Madrid saiu após cruzamento de Lucas Vásquez que Benzema completou de cabeça. Marcelo tranquilizou a torcida no início da segunda etapa, ao receber belo passe de calcanhar de Gareth Bale e tocar com categoria na saída do goleiro. Na comemoração, o brasileiro apontou para o escudo do Real Madrid e demonstrou irritação.

Aos 33 minutos, os visitantes descontaram, em bom chute de Hrosovsky da entrada área. O drama do Real Madrid aumentou nos instantes finais quando Marcelo deixou o campo com dores no tornozelo, quando o time já havia feito as três substituições, mas o campeão europeu conseguiu sustentar a vantagem.

No outro jogo do grupo, a Roma venceu sem sustos o CSKA Moscou por 3 a 0, na capital italiana, e chegou a segunda colocação do Grupo G da Champions. Os gols da partida foram marcados pelo bósnio Edin Dzeko, duas vezes e Cengiz Under. Real Madrid e Roma lideram a chave com seis pontos (o clube espanhol leva vantagem nos critérios de desempate). O CSKA é o terceiro, com quatro pontos, e o Viktoria Plzen tem apenas um.

